한국장학재단, '1학기 푸른등대 기부장학금' 장학생 모집

12월30일부터 1월12일까지 모집

저소득층 대학생에 최대 250만원 지원

[아시아경제 한진주 기자] 한국장학재단은 법인과 개인 등의 기부금으로 저소득층 대학생에게 장학금을 지급하는 '2022년 1학기 푸른등대 기부장학금' 신규 장학생 1132명을 선발한다고 28일 밝혔다.

푸른등대 기부장학금은 저소득층 우수 대학생을 지원하는 사업으로, 법인과 개인으로부터 모금된 기부금으로 운영되고 있다. 2009년부터 현재까지 284억원의 등록금과 생활비를 지원했다.

이번 2022년 1학기 기부장학금은 총 17억원이며 장학생 1132명을 선발한다. 기부금을 제공한 개인과 법인은 ▲가수 홍진영 ▲건설근로자공제회 ▲대한LPG협회 ▲말남장학금 ▲사무금융우분투재단 ▲유지웅 기부장학금 ▲한국전력공사 ▲한국토지주택공사 ▲한국투자공사 ▲홈앤쇼핑 ▲KDB나눔재단 ▲KOSAF기부펀드 유형Ⅱ(법인, 개인 기부금)이다.

푸른등대 기부장학금은 대학생이라면 누구나 신청할 수 있다. 한국장학재단 홈페이지와 모바일 앱을 통해 24시간 신청 가능하며, 신청 기간은 30일 오전 9시부터 1월12일 18시까지다.

선발 결과는 내년 4월 초 발표 예정이다. 선발된 장학생에게는 학기당 100만 원에서 최대 250만 원까지 생활비 장학금을 지원한다.

