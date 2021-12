정부, '오미크론 진단기기 개발·해외 진출' 기업 지원

질병청, 1~2월 임상검체 총 2500개 분양 계획

[아시아경제 김대현 기자] 오미크론 코로나19 변이 진단기기 개발과 관련 제품의 세계 시장 진출을 위해 정부가 국내 개발사들을 지원한다.

28일 오후 4시 보건복지부는 국내 체외진단기기 기업을 대상으로 코로나19 오미크론 변이 바이러스 진단시약 개발 및 해외진출 기업 지원 온라인 설명회를 개최했다. 복지부는 기업들이 개발 과정에서 가장 어려움을 겪는 임상검체 확보 등 다양한 관련 지원 방안을 안내할 예정이다.

먼저 질병관리청은 오미크론 변이를 포함한 코로나19 양성 잔여검체 총 2500여개를 내년 1월부터 국립중앙인체자원은행을 통해 분양할 계획이다. 한국보건산업진흥원 의료기기산업 종합지원센터를 통한 검체 보유 의료기관과 개발기업 간 매칭 서비스도 내년 계속 운영된다.

식품의약품안전처는 수출용 오미크론 진단시약을 신속 심사(처리기한 10일)하고, 수출업체의 시장 진출을 지원한다. 제조원이 자체 성능평가에 질병관리청의 분양 검체(임상 검체, 핵산)를 이용한 자료도 인정하는 등 일부 허가심사 요건을 완화해 개발기업들의 부담을 줄인다는 취지다.

조달청, 한국보건산업진흥원, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등을 통해 진단기기의 해외 수출 지원을 위한 해외조달수요 분석 및 정보 제공, 수출 마케팅 등도 지원한다. 진단시약을 비롯한 체외진단기기 연구개발도 지속적으로 추진해 나갈 예정이다.

이강호 보건복지부 글로벌백신허브화추진단장은 "오미크론 변이로 인한 코로나19 재확산에 빠르게 대처하기 위해 감염 여부를 신속·정확하게 진단할 수 있는 체외진단기기의 역할이 중요하다"며 "국내 기업들이 관련 진단키트를 신속하게 개발해 글로벌 시장에서 큰 성과를 얻을 수 있도록 다각적으로 지원하고, 기업의 애로사항도 적극 파악하고 해소해 나가겠다"고 밝혔다.

