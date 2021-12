[포토] 코로나19 검사 받는 시민들

28일 서울 송파구 올림픽공원 평화의문 광장 임시선별검사소에서 시민들이 진단 검사를 받고 있다. 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 3865명을 기록했다. 3000명대 확진자는 지난달 30일(3032명) 이후 28일 만이다./김현민 기자 kimhyun81@

