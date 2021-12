[아시아경제 지연진 기자] 에스코넥 에스코넥 096630 | 코스닥 증권정보 현재가 1,780 전일대비 40 등락률 -2.20% 거래량 318,796 전일가 1,820 2021.12.28 14:55 장중(20분지연) 관련기사 에스코넥 "美 리카본 그린 수소 생산사업에 장치 공급 기대"[특징주] 에스코넥, 폭염 '블랙아웃' 우려에 스마트그리드 미터기 부품 공급 부각[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일 close 은 사내근로복지기금에 5억원 규모의 자사주 28만주를 처분했다고 28일 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr