◇부서장 인사

▲은행전략부장 박진우(現 비서실장)

▲여신금융부장 김경민(現 자금시장부장)

▲자금시장부장 여인채(現 여신금융부장)

▲지속가능경영부장 정용실(現 총무부장)

▲총무부장 박영상(現 홍보실장)

▲홍보실장 김윤진(現 수신리테일팀장)

▲비서실장 정해민(現 여신정책팀장)

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr