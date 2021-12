文 "동남권 4개 철도 개통…동남권 1시간대 생활권 될 것"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 동남권 4개 철도의 개통으로 인해 "지역주민의 일상과 경제활동이 바뀔 것"이라며 2023년 동남권이 1시간대 생활권이 될 것이라고 밝혔다. 동남권 외에도 광역철도망을 지속 구축하는 한편, 지자체의 초광역 협력 사업도 적극 지원하겠다고 강조했다.

문 대통령은 28일 울산광역시 남구 태화강역에서 열린 '동남권 4개 철도건설산업 개통식'에 참석해 "동남권 철도는 메가시티로 가는 첫 걸음"이라며 이같이 말했다.

정부에 따르면 이날 대구, 영천, 경주, 울산 및 부산을 잇는 142.2㎞ 연장의 철도가 개통됐다. 동대구~영천, 영천~신경주, 신경주~태화강, 태화강~일광을 잇는 복선전철화 사업이다.

이날 방문은 사실상 문 대통령의 올해 마지막 경제현장 방문이다. 올해 문 대통령의 첫 경제현장 방문이 원주~제천간 복선전철이 개통된 원주역이었던 것을 감안하면 철도로 한해의 시작과 끝을 마무리한 셈이다.

문 대통령은 "오늘부터 울산~부산 노선에서 비수도권 최초의 광역전철이 운행된다. 1974년 수도권 광역 전철 개통 후 47년, 무려 반세기 만의 일"이라며 "하루 왕복 100회 운영되는 전철로 지역주민의 일상과 경제활동이 바뀌고 두 도시가 대중교통으로 출퇴근 할 수 있는 단일생활권으로 연결된다"고 강조했다.

이어 "2023년 부전~마산 구간이 개통되고 부산~양산~울산 구간, 동남권 순환구간이 추가로 완공되면 동남권은 1시간대 초강력 생활권이 된다"고 덧붙였다.

문 대통령은 여기에 2029년 가덕도 신공항까지 개항되면 동남권은 '동북아 8대 메가시티'로 발전할 것이라고 전망하고 "동남권 철도는 동남권과 다른 지역권을 연결해 지역 성장 기반을 더욱 확장해나갈 것"이라고 내다봤다.

문 대통령은 "동남권은 메가시티로 성장 잠재력이 큰 지역"이라며 "교통망을 통해 동남권을 하나의 경제권으로 잇는다면 인구 천만명, 경제규모 490조원의 메가시티가 될 것"이라고 설명했다.

나아가 동남권 철도가 장차 대륙철도로 연결되는 출발지가 될 수 있다며 "남북철도가 연결된다면 대륙철도까지 이어져 동남권 지역이 유라시아 진출의 거점이 될 것"이라고 강조했다.

광역철도망의 지속적 구축 의지도 밝혔다. 문 대통령은 "총 12조원의 예산을 광역철도사업에 투입해 초광역협력 기반을 적극적으로 마련하겠다"며 "동남권 4개 철도 개통에 이어 부울경에 2개의 광역철도사업, 대구·경북권에 3개 광역철도사업을 추진하고 대전·세종·충청권, 광주·전라권, 강원권에도 6개의 광역철도사업을 추진할 것"이라고 의지를 밝혔다.

정부 차원에서도 지자체의 초광역 협력 사업을 적극 지원하겠다는 방침이다. 문 대통령은 "내년 1분기에 출범하는 부울경 특별지방자치단체처럼 자치단체가 초광역 협력을 위해 특별자치단체를 구성하면 초기 설립 비용을 지원하고, 국가 사무도 적극 위임하겠다"며 "내년 초 국가균형발전특별법과 국토기본법을 개정, 초광역 성공모델을 조속히 안착시키겠다"고 말했다.

