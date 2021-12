[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 겨울철 차량 화재 발생 시 운전자의 안전과 신속한 화재진압을 위해 ‘차량용 소화기’ 비치를 당부한다고 28일 밝혔다.

차량 화재는 운전자의 담배꽁초, 라이터와 같은 부주의, 전기·기계적 요인에 의한 엔진룸 화재, 교통사고로 인한 화재 등 다양한 원인으로 발생하며

연료 등 가연물로 인해 차량 전체로 쉽게 연소 확대될 우려가 있기 때문에 소화기를 비치해 초기에 진압하는 것이 매우 중요하며, 차량 화재는 모든 차량에서 발생할 수 있어 차량용 소화기는 선택이 아닌 필수다.

남부소방서 김행모 예방안전과장은 “화재는 언제 어디에서 발생할지 모르니 빠르게 대처하고 피해를 최소화하기 위해 차량용 소화기를 반드시 구비해 안전한 운행 하시길 바란다”라고 말했다.

