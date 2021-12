[아시아경제 이정윤 기자] 술을 마신 채 벤츠 차량을 몰다 식당으로 돌진한 운전자가 경찰에 검거됐다.

28일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 40대 남성 A씨를 체포해 조사 중이다.

A씨는 지난 26일 오전 0시 48분께 송파구 방이동에서 술에 취한 상태로 주차 중인 벤츠 승용차를 출발시키려다가 식당으로 돌진해 사고를 낸 혐의를 받는다.

인명피해는 발생하지 않았지만 식당 전면 유리창이 부서지고 내부 기물이 파손됐다.

A씨는 "차량이 급발진했다"고 주장했지만 술 냄새가 나는 등 음주운전 정황을 인지한 경찰이 음주 측정을 한 결과 면허 정지 수치에 해당하는 혈중알코올농도가 측정된 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "자세한 사고 경위를 조사하고 있다"고 했다.

