‘미술관에서 만난 전쟁사’의 저자 이현우씨가 인도하는 북토크가 다음 달 6일 오후 7시 30분 온라인으로 진행된다. 이 책은 세계 상당수 미술 작품에 담긴 전쟁의 역사와 당시 사람들의 삶·고민 등을 담고 있다. 이씨는 책에서 풀어내지 못한 ▲다윗의 돌팔매와 그의 왕조 ▲십자군과 르네상스 ▲병자호란과 천연두 등에 관해 이야기한다. 역사책방 홈페이지에서 신청할 수 있으며, 회비는 1만 원이다.

