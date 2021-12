사회공헌 활동도 함께 … BPA, 부산 강서구·창원 진해구 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA)는 부산항 신항 인근 지역 사회복지시설, 저소득계층에게 물품과 생활비를 지원했다.

지난 27일 BPA는 부산시 강서구와 경남 창원시 진해구, 부산사회복지공동모금회, 경남사회복지공동모금회 등과 협조해 기탁식을 했다.

사회복지시설 지원에는 부산 강서구 소재 3곳, 창원 진해구 소재 3곳이 선정됐다. 온수기, 전동침대, 식기 건조기 등 시설에서 필요한 2600만원의 물품이 지원됐다.

공사는 사회복지공동모금회로 부산 강서구, 창원 진해구 소재 저소득계층 100가구를 선정해 가구당 10만원씩 총 1000만원의 생활비를 지원했다.

부산항만공사 강준석 사장은 “지역사회와 함께하는 부산항을 만들기 위해 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr