요소수 긴급수급조정조치, 내년 1월까지 연장…내년부턴 '온라인 판매' 허용

제38차 요소수 수급 관련 범부처 합동 대응 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 요소 및 요소수의 긴급수급조정조치를 내년 1월31일까지 1개월 연장하기로 했다. 최근 요소·요소수 유통 상황이 안정화됐으나, 국제적 수급 불안요인 등이 아직 남아있는 점을 고려한 결정이다.

다만 국내시장 안정에 따라 판매처·구매량 제한 및 재판매 금지는 예정대로 오는 31일 종료된다. 이에 따라 내년 1월1일부터는 주유소 외 온라인 쇼핑몰 등에서도 구매량 제한 없이 요소수를 판매할 수 있게 된다.

한훈 기획재정부 차관보는 28일 오전 정부서울청사에서 '요소수 수급 관련 범부처 합동 대응 회의'를 주재하고 이 같은 내용을 논의하고, 국무회의에서 긴급수급조정조치 1개월 연장을 결정했다.

이에 따라 생산·판매·재고량 등에 대한 신고의무 및 모니터링 등은 내년 1월까지 이어진다. 정부는 내년 1월 중 수급상황 전반을 검토해 추가연장 여부를 검토할 계획이다.

최근 2주 간 요소수 생산은 평일 기준 일평균 소비량(60만ℓ)의 두 배 수준으로 이뤄졌다. 수입 물량도 평일 50만ℓ 내외로 지속되고 있다.

요소수 재고정보 공개대상 주유소는 지난 23일 기준 1616개소로 늘었다. 향후에도 정보공개 대상 주유소를 확대하고 오피넷을 통한 실시간 정보공개 등도 단계적으로 추진할 계획이다.

