“오디오세트부터 캠핑카까지”…편의점, 초고가 설 선물세트 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 편의점 업계가 다가오는 설 명절을 앞두고 프리미엄 선물세트를 선보이며 본격적인 판매에 돌입했다.

28일 CU는 다음달 24일까지 500여종의 설 선물세트를 선보인다. 최고가 선물은 영국 하이엔드 오디오 브랜드 바워스앤월킨스의 하이파이 스피커 800 시리즈로, 가격은 1200만원에서 5700만원까지다. 이는 최근에 CU가 선보인 명절선물 중 요트(9억600만원), 캠핑카(7370만원)에 이어 세 번째로 비싼 상품이다. 지난 추석 가장 높은 매출신장률을 기록한 디지털 가전은 삼성전자 비스포크 냉장고, 에어드레서, 제트청소기 등 최신 인기 상품들로 구성했다.

올해는 유통업계 최초로 명절선물 +1 증정 상품을 우리 주변의 취약계층에게 기부하는 ‘CU 같이의 가치’ 캠페인도 펼친다. 10+1 기부 전용 선물세트를 구매하는 고객에게 증정되는 +1 증정 상품을 고객의 이름으로 취약계층에게 전달하고, CU 역시 매칭 그랜트 방식으로 같은 수량만큼 기부하는 방식이다.

GS25는 프리미엄 상품으로 윌슨베네시사의 레졸루션 오디오세트(1억3340만원), 캠핑카(7370만원), 100점와인 6종 기획 세트(1000만원) 등을 준비했다. 2022년 임인년 흑호랑이 해를 맞이해 호랑이가 디자인된 순금 호랑이 코인 3종과 황금호랑이 4종, 블랙호랑이목걸이 등 16종의 금 상품도 판매한다.

세븐일레븐은 코로나19 장기화로 홈술 트렌드가 계속됨에 따라 M디캔터(900만원), No.6(764만원), 쉐리오크 25년(270만원), 에스테이트(35만원) 등 프리미엄 위스키 맥캘란 4종을 한정수량 준비했다. 또한 컨티뉴엄(55만원), 핸쉬케(160만원), 슈레이더까버네(120만원), 로코야까버네(120만원) 등 프리미엄 와인을 선보인다. 구찌, 프라다, 페라가모 등 명품 브랜드의 지갑·가방 20여 종도 판매한다.

이마트24는 올해도 한국금거래소와 골드바 선물세트를 준비했다. 다음달 1일부터 21일까지 호랑이 문양 골드바 10돈(37.5g), 호랑이 문양 골드바 1돈(3.75g) 등 총 5종의 금 선물세트를 판매한다. 금 상품 구매를 원하는 고객들은 이마트24 매장을 방문해 주문 및 결제할 수 있으며, 주문한 상품은 판매시작 다음 날인 2일부터 우체국 안심택배를 통해 순차적으로 고객이 원하는 곳으로 무료로 배송된다.

미니스톱은 가전·전자제품, 정육, 수산물, 건강식품, 취미용품 등 총 594품목을 판매한다. 다음달 3일부터 20일까지 네이버페이 포인트로 결제하면 20% 페이백 행사를 진행한다. 같은 기간 정관장홍삼, 멀티비타민, 영광굴비 등 58품목 대상으로 10% 할인을 제공하는 카카오페이 멤버십 프로모션도 실시한다.

