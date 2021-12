더본코리아 빽다방, ‘쑥 음료 2종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 빽다방은 겨울 시즌을 맞아 한국 전통 식재료인 ‘쑥’을 활용한 음료 2종(쑥쑥라떼, 쑥쑥빽스치노)을 출시한다고 28일 밝혔다.

신메뉴는 코로나19 장기화로 인해 건강한 식재료를 활용한 음료를 찾는 고객들의 니즈를 반영해 개발한 메뉴로 국내산 쑥을 활용해 선보였다. 특히 혈액순환을 도와 몸을 따뜻하게 해주고 해독작용에도 좋다고 알려진 ‘쑥’ 특유의 쌉싸름한 풍미를 은은하게 담아내 누구나 호불호 없이 즐길 수 있는 점이 특징이다.

쑥쑥라떼는 추운 날씨에 잘 어울리는 메뉴로 은은하게 감도는 쑥 향과 부드러운 우유가 조화를 이뤄 한층 더 고소하면서도 든든한 포만감을 선사한다.

쑥쑥빽스치노는 쑥 파우더와 우유, 얼음을 함께 블렌딩 음료로 취향에 따라 소프트아이스크림을 얹어 더욱 달콤하게 맛볼 수 있다.

쑥쑥라떼와 쑥쑥빽스치노는 우유 대신 두유로 변경해 쑥의 고소한 풍미를 배가시켜 즐길 수 있으며, 일부 매장을 제외한 전국 빽다방에서 합리적인 가격에 판매한다. 단 두유로 변경 시 500원 추가된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr