손혜원 또 '김건희 얼평'…"한껏 홍조 올린 화장에 배시시"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희 씨의 외모 평가를 해 논란이 됐던 손혜원 전 더불어민주당 의원이 이번에도 김씨의 화장을 지적하며 사과 태도를 비판했다.

손 전 의원은 26일 자신의 페이스북에 황희석 열린민주당 최고위원의 SNS 글을 공유한 뒤 "한껏 홍조 올린 화장에 순간순간 배시시 미소를 흘리는 이 태도가 사과의 모습이라고?"라고 지적했다. 김씨의 외모를 언급하며 기자회견에서의 사과 태도를 지적한 것이다.

손 전 의원이 공유한 황 최고위원의 글에는 "간사한 눈웃음과 마음에도 없는 사과로 동정심을 유발해서 대충 뭉개려고 끝내려는 마음이 그대로 고스란히 다 드러났다"고 적혀 있다.

앞서 손 전 의원은 이달 초에도 비슷한 논란에 휩싸였다. 그는 지난 8일 김씨의 과거와 최근 사진을 올려놓고 "얼굴이 변했다는 것은 이미 알고 있었지만 자세히 보니 눈동자가 엄청 커져 있다"고 썼다.

해당 게시글에는 진혜원 안산지청 부부장검사가 "입술 산 모습이 뚜렷하고 아랫입술이 뒤집어져 있다"며 "아래턱이 앞으로 살짝 나와 있어서 여성적 매력과 자존감을 살려주는 성형수술로 외모를 가꾼 좋은 사례라고 생각한다"고 댓글을 달았다.

논란이 일자 지난 13일 손 전 의원은 재차 김씨의 사진을 공유하며 "그저 커진 눈동자가 신기했을 뿐"이라고 글을 남겼다.

한편 김씨는 전날(26일) 기자회견을 열고 자신을 둘러싼 과거 허위 이력 기재 의혹에 대한 입장을 밝혔다. 김씨는 "국민 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 드린다"며 "남은 선거 기간에 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다"고 사과했다.

