“소량 빨래도 매일 손쉽게” 신일, 3㎏ ‘미니 살균 세탁기’ 출시

고온 살균 삶음 기능으로 수건·아이 옷 단독 세탁 용이

[아시아경제 김희윤 기자] 신일전자는 3㎏ 용량의 '미니 살균 세탁기'를 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 신제품은 코로나19와 미세먼지 발생 등으로 그때그때 적은 양의 빨래를 세탁하는 위생 가전 수요를 고려해 출시됐다. 최대 80℃로 고온 살균 삶음 기능을 갖춰 수건이나 아기 옷 등을 단독으로 분리해 자주 세탁하기 좋다.

특히 13분 만에 탈수까지 마무리되는 쾌속 모드로 셔츠, 교복, 운동복 등을 매일 깨끗하게 관리할 수 있다. 속옷, 울코스 기능을 갖춰 옷감에 따라 세심한 세탁도 가능하다.

위생을 고려해 스테인리스 재질의 세탁조를 채택했다, 통세척 기능을 이용해 별도의 세척제 없이도 세탁조 내부를 청결하게 관리할 수 있다.

신제품은 에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담도 덜었다. ▲디스플레이 잠금 ▲자동 잠금 도어락 ▲이중도어 ▲과열방지센서 ▲내열세탁조 등 5중 안전장치도 적용했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr