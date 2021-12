내년 민간분양 40만7374가구… 올해보다 50%↑

[아시아경제 류태민 기자] 내년 전국에서 분양 물량이 올해보다 50% 이상 늘어난 41만여 가구로 조사됐다.

27일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 ‘2022년 전국 아파트 분양물량(공공제외)’을 조사한 결과에 따르면, 내년에는 전국 470곳 사업장에서 40만7374가구가 분양될 계획이다. 올해 기준(12월31일 청약일) 430개 단지, 27만1261가구와 비교하면 50.2% 증가한 수치다.

수도권에서는 20만여 가구가 공급될 전망이다. ▲서울 53개 단지· 4만7626가구 ▲경기 127개 단지·11만6017가구 ▲인천 33개 단지·3만2598가구 등 213개단지 19만6241가구다. 이는 올해보다 75.6% 늘어난 가구 수다.

5대 광역시와 세종에서는 전체 138개 단지 10만9728가구가 공급될 것으로 보인다. 이는 올해보다 128.9% 늘어난 수치다. ▲광주 21개 단지· 1만4111가구 ▲대구 44개 단지·2만7810가구 ▲대전 17개 단지·2만3242가구 ▲부산 42개 단지·3만5663가구 ▲세종 3개 단지·2064가구 ▲울산 11개 단지·6838가구 등이었다.

이 밖에 지방에서는 총 119개 단지에서 10만1405가구가 분양된다. ▲강원 9개 단지·5346가구 ▲경남 19개 단지·1만4523가구 ▲경북 13개 단지·1만6319가구 ▲전남 13개 단지·8429가구 ▲전북 9개 단지·7008가구 ▲제주 7개 단지·2465가구 ▲충남 26개 단지·1만8499가구 ▲충북 23개 단지·2만8816가구 등으로 집계됐다.

리얼투데이 관계자는 “올해 평균 청약경쟁률이 20대 1의 높은 수준을 기록한 것처럼, 내년에도 이와 비슷한 수준으로 청약시장에 수요가 몰릴 것으로 분석된다”며 “수도권 주요 재개발·재건축 사업장과 3기 신도시 등 유망 지역 및 단지들의 분양이 집중되기 때문”이라고 말했다. 그는 이어 “구축 아파트의 가격이 많이 오른데다 대출규제 등으로 접근이 쉽지 않은 점도 실수요자들이 비교적 접근이 용이한 청약시장으로 수요가 몰리는 이유 중 하나”라고 전했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr