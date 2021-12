행안부, 미래 위험성 재난으로 풍수해·폭염 등 5개 유형 선정

안전뉴스 47만 건, 피해통계 42종, 전문가 376명 등 재난 유형 분석

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부 국립재난안전연구원이 사회·환경변화에 따라 대형화·복합화되고 있는 재난에 대비하기 위해 가까운 미래 위험성이 높은 재난 유형을 선정하고 피해 양상을 시나리오로 형태로 담은 ‘미래안전이슈 18호’를 발간했다고 27일 밝혔다.

재난 관련 뉴스 47만 건과 피해통계 42종의 빅데이터를 활용해 분석하고 대학·연구기관 등의 전문가 376명과 함께 미래 위험성이 가장 높은 재난·사고 유형 톱 5를 선정했다. 분석 대상은 자연재난 분야(12종), 사회재난 분야(29종)뿐만 아니라 주요 안전사고 분야(12종)까지 총 53종의 재난·사고유형을 고려했다. 그 결과 ▲풍수해 ▲폭염 ▲감염병 ▲미세먼지 ▲산업재해가 톱 5로 꼽혔다.

국립재난안전연구원은 분석 결과를 토대로 재난이 미래 발생한다면 어떤 어려움을 겪게 될지에 대한 전망을 시나리오 형식으로 풀어냈다. 시나리오에서 제기되는 어려움을 해소하기 위해 요구되는 각 재난 유형별/공통적 재난안전관리 강화 방안도 함께 제안 됐다.

한편 ‘미래안전이슈’는 국립재난안전연구원에서 2014년부터 연간 2회씩 발간되고 있으며, 누리집을 통해 누구나 내려받기 가능하다.

이종설 국립재난안전연구원장은 “우리사회는 사회·환경적 요인에 의해 점점 더 큰 불확실성에 노출되고 있다”며 “국립재난안전연구원은 다양한 빅데이터 분석과 수많은 전문가의 의견 수렴을 통해 미래 다가오는 위험을 지속해서 탐색하고 그 대비책을 만들어갈 계획이다”라고 말했다.

