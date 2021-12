올해만 벌써 네 번째…CJ택배노조 명분없는 총파업

노조 "노동자 과로사, 돈벌이에 악용

초과이윤 3000억원 공정 배분하라"

CJ대한통운 "노조 산정기준 모호"

민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합 CJ대한통운본부가 또다시 28일부터 무기한 총파업을 강행하기로 하면서 연말 ‘물류대란’ 우려가 커지고 있다. 올해만 네 번째 총파업으로, 이번 파업의 명분은 택배비 인상에 따른 초과 이윤의 배분이다. 쟁의권을 가진 조합원 1700명이 동시 총파업에 들어갈 경우 하루 평균 50만개 이상의 배송 차질이 불가피할 전망이다.

택배노조 CJ대한통운지부는 27일 "CJ대한통운이 택배노동자 과로사 문제를 돈벌이에 이용하고 있다"면서 "택배요금 인상으로 번 초과이윤 3000억원을 공정하게 분배하라"고 요구하고 있다.

택배노조가 주장하는 초과이윤 3000억원은 CJ대한통운이 지난 4월 건당 평균 170원의 택배요금 인상분과 내년 1월 100원을 추가로 올릴 경우 얻게 되는 이윤을 산정한 값이다. 노조 측은 170원 인상분 중 사측이 현재 51.6원만 지원하고 있어 분배가 부당하다는 주장이다. 앞서 택배노조는 택배비 인상에 따른 초과이윤을 3500억원으로 산정한 바 있으나 총파업을 하루 앞둔 시점에 이를 3000억원으로 수정했다.

이에 CJ대한통운은 노조가 자체 산정한 기준이 모호하고, 인상분 또한 잘못됐다고 강조했다. 사측에 따르면 지난 4월 평균 택배요금 인상분은 170원이 아닌 140원이다. 기업 고객을 대상으로 인상분을 개별 협의한 후 전체 평균치를 계산한 결과다.

