푸틴 "더는 물러설 곳이 없다...군사적 대응 고려"

[아시아경제 조유진 기자] 우크라이나를 둘러싼 미·러 대립이 고조되는 가운데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아의 안보 보장 요구를 거부할 경우 다양한 군사적 대응을 고려하겠다고 경고했다.

26일(현지시간) 푸틴 대통령은 이날 국영TV 인터뷰에서 '미국과 나토(북대서양조약기구·NATO)가 이번에도 러시아의 제안을 수용하지 않는다면 러시아의 군사·기술적 대응은 어떤 것이 될 것인가'라는 진행자의 질문에 이같이 답했다.

푸틴 대통령은 "서방이 우리 집 문턱에서 공격적 행동을 계속할 경우 우리는 적절한 군사적, 기술적 조치를 취할 수 밖에 없다"면서 "대응은 아주 다양할 수 있다. 그것은 우리 군사 전문가들이 나에게 어떤 제안을 제출하느냐에 달렸다"고 말했다.

그는 안보 문제와 관련해 러시아가 더는 물러설 수 없는 지점까지 내몰렸다고 주장했다.

그는 "서방국들은 우리를 한계선으로 몰아붙였다"며 "우리는 더는 물러설 곳이 없다"고 강조했다. 이어 "모스크바까지 날아오는데 4~5분밖에 걸리지 않는 새로운 (나토) 미사일 시스템의 위험성에 대해 논의했다"고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 그러면서 러시아는 미국·나토와 협상에서 법률적 구속력이 있는 문서 서명과 같은 긍정적 결과 도출을 위해 노력할 것이라고 말했다.

그는 "협상 과정에서 무언가를 중단시키기 위해 어떤 제안을 한 것이 아니라 문서의 형태로 법률적으로 명시된 외교적 협상 결과를 얻기 위해 제안을 했다"면서 "우리는 이를 지향할 것"이라고 강조했다.

우크라이나 나토 가입 추진을 둘러싸고 촉발된 긴장은 러시아가 10만명의 병력과 무기를 우크라이나 인근 지역으로 배치하고 내년 초에 우크라이나를 침공할 준비를 하고 있다는 주장이 제기되면서 증폭됐다.

러시아는 이 같은 주장에 대해 자국 내 군사 이동이며, 서방이 우크라이나에 대한 군사지원을 합리화하기 위해 선전전을 벌이고 있다고 반박해 왔다.

동시에 우크라이나 주변 긴장 해소를 위해 우크라이나 등 옛 소련국가들의 추가적 나토 가입 금지, 우크라이나 및 인접 지역에 대한 나토의 무기 배치 금지 등을 규정한 안보 보장 문서 서명을 미국과 나토 측에 요구해 왔다.

푸틴 대통령은 전날 열린 연례 기자회견에서도 우크라이나 사태와 관련해 "우크라이나 동부 돈바스 지역과 크림반도는 과거 러시아 땅이었다"며 "서방은 러시아의 안보를 보장해야 한다"고 주장했다.

푸틴 대통령은 지난 7일 조 바이든 미 대통령과의 화상 회담에서 공식적으로 이 같은 요구를 제기했으며, 러시아 외무부는 15일 러·미 간 안보 보장 조약 초안과 러·나토 회원국 간 안보 보장 조치 협정 초안을 미국 측에 전달했다. 러시아·미국, 러시아·나토는 내년 1월 관련 협상을 시작할 예정이다.

