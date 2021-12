마이더스AI, 카나비스 딜리버리 전문기업 인수 MOU…"판매채널 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 393 전일대비 15 등락률 +3.97% 거래량 1,621,437 전일가 378 2021.12.27 09:52 장중(20분지연) 관련기사 마이더스AI, 3분기 영업익 턴어라운드…“관리종목 탈피에 주력”마이더스AI, 일반공모 청약 경쟁률 35대 1…“유상증자 흥행 성공”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 는 카나비스 상품 딜리버리 전문 기업 인수를 위해 로스앤젤레스(LA) 소재 ‘버즈델리(BUDZDELI.INC)’와 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.

2001년 설립된 버즈델리는 LA 및 LA카운티 지역을 기반으로 카나비스 상품의 딜리버리 서비스를 제공하는 회사다. 버즈델리는 자체 온라인 쇼핑몰과 모바일 앱을 통해 구매한 소비자들에게 해당 상품을 택배발송 하거나 ‘배달의 민족’처럼 빠른 픽업서비스를 제공하는 등 고객 맞춤형 딜리버리 서비스를 제공하고 있다.

자사 제품 뿐 아니라 타사의 다양한 제품까지 고객 취향에 맞는 판매서비스를 제공해 두터운 구매층을 형성하고 있다. 마이더스AI는 판매점 인수를 통한 오프라인 판매는 물론 상당한 고객층을 확보한 ‘버즈델리’를 인수해 온라인으로 판매채널을 확대해 나갈 예정이다.

캘리포니아주는 21세 이상 성인이 약 2800만 명 거주하고 있는 세계 최대규모의 카나비스 시장이다. 이는 지난해 미국에서 카나비스가 합법화된 4개주(아리조나, 뉴저지, 몬타나, 노스다코타)를 합친 것 보다 2배 이상 큰 규모라고 회사측은 설명했다.

마이더스AI 관계자는 “LA는 21세 이상 성인인구가 약 700만명인 캘리포니아주 최대의 카나비스 시장”이라며 “버즈델리는 현재 LA지역에 3개의 소형대리점을 운영 중"이라고 말했다.

이어 “딜리버리 전문 회사를 인수하게 되면 미국내 카나비스 사업은 제조, 판매 및 온·오프라인 유통 등 모든 밸류체인을 갖추게 된다”며 “본격적인 카나비스 사업확대를 통한 매출 및 수익을 극대화해 회사의 미래 가치를 높여 나가겠다”고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr