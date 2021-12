강원 폐광지역 관광산업 육성 '원팀' 구성

강원도, 폐광지역 4개 시·군, 강원도관광재단 협력 체결

[아시아경제 라영철 기자] 강원도와 폐광지역 4개 시·군(태백·삼척·영월·정선), 강원도관광재단이 폐광지역 관광 활성화와 장기적인 관광산업 육성을 위해 협력하기로 했다.

27일 강원도에 따르면, 주요 협력 내용은 폐광지역 관광산업 발전을 위한 기관별 역할과 일자리 창출, 주민소득 증대 등이다.

이를 위해 내년도 국비 등 20억 원을 활용한 특화브랜드 개발 및 통합 홍보·마케팅 방안을 논의했다.

또한 2023년부터 500억 원 규모로 추진할 폐광지역 관광 자원화 3단계 사업계획 및 장기적인 폐광지역 관광산업 육성 전략 등도 포함했다.

향후 실무협의체를 중심으로 지역 간 연계·활성화 및 관광 인지도 강화 등을 통해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에 초점을 맞춰 추진할 계획이다.

그간 폐광지역 관광 자원화 사업은 2단계 걸쳐 관광진흥개발기금 등 총 1770억 원을 투자해 신규 관광자원을 개발해 왔다.

한편, 6개 기관은 지난 24일 폐광지역 관광산업 육성 등을 위한 업무 협약을 체결했다.

