[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆토니모리=2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 행사가액 8245원에서 7857원으로 조정

◆웰바이오텍=금영이엔지 주식 5만주 전량 TW글로벌투자조합으로 350억원에 양도 결정

◆인바이오젠=전환사채 전환권 행사 따라 비덴트 지분 141만1034주 추가 취득

◆동부건설=837억원 규모 생연동 가로주택정비사업 공동주택 신축 공사 수주

◆KC그린홀딩스=KC코트렐의 142억5000만원 규모 외화 지급 보증 연대보증 연장

◆NHN=클라우드 사업 부문 단순·물적분할 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr