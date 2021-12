LG유플러스, 쿼터니언-항공대와 5G·AI기반 드론 차세대 서비스 발굴 맞손

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 한국항공대학교 산학협력단, 쿼터니언과 함께 5G기반 스마트드론 인공지능(AI) 차별화 솔루션 개발, 특화임무장비 발굴을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

LG유플러스는 드론 기체에 5G 이동통신과 원격제어 기능을 탑재했다. 스마트드론 서비스는 비가시권 관제 기능과 실시간 영상전송이 가능하며, 엣지 컴퓨팅 기반의 AI영상분석과 열화상 카메라를 활용한 AI화재감지를 탑재했다.

항공대는 항공분야 특성화대학으로, 특히 드론 교육·연구에 대한 뛰어난 전문성을 인정받아 올해 교육부 ‘두뇌한국21(BK21)사업’과 ‘사회맞춤형산학협력선도대학육성(LINC+)사업’에 선정됐다. 미래 모빌리티를 위해 UAM 및 UTM에 대한 연구도 지속적으로 수행하고 있다.

쿼터니언은 항공대 스마트드론학과 송용규 교수와 비행제어 연구실 졸업생들이 창업한 드론 기체설계, 비행제어 시스템, 안전솔루션 개발 전문기업이다. 드론 특화용 소형 임무장비 솔루션 및 비행제어컴퓨터(HW/SW) 원천기술을 보유하고 있다. 올해 서산 드론 실증도시에서 갯벌사고를 예방하기 위하여 유선드론을 이용한 안전 솔루션을 실증했으며, 이동식 유선드론 시스템 상용화 개발을 수행하고 있다.

LG유플러스는 이번 협력을 통해 드론 중소형 기체 라인업을 추가 확보하고 소형·경량·고화소의 열화상광학(EO/IR) 카메라 등 임무장비를 발굴해 드론의 비행시간 및 운용 편의성을 향상시켜 해당 임무장비를 탑재한 드론에 LG유플러스에서 개발한 AI화재 감지 기술을 적용한 산불 감지 서비스 등에 활용할 계획이다.

또한 해안 및 산간지역 등의 비도심 지역에서의 안전한 비행을 위해서 상공의 통신품질을 모니터링하는 가시화 솔루션 실증도 함께 준비하고 있다.

이를 위해 LG유플러스는 쿼터니언에 스마트드론의 관제서비스, 영상서비스 등 드론 솔루션을 제공하고 추후 드론 관련 사업을 함께 추진할 예정이다. 쿼터니언은 드론에 5G 통신보드와 SC보드, 임무장비를 스마트드론 플랫폼과 연동시키고 다양한 고객 맞춤형 서비스에 맞는 하드웨어 인터페이스를 연동하고 항공대는 드론 비행시험, 드론 관련 AI 연구, UAM 연계 연구 등을 수행할 예정이다.

전영서 LG유플러스 기업서비스개발랩장은 “5G 기반으로 비가시권 스마트드론 솔루션의 활용도가 높아지고 있다. 올해 확보한 AI화재감지 솔루션에서 나아가 산학연계해 5G·AI 기반의 특화 솔루션을 발굴하는데 상호협력해 나가겠다”며 “내년 드론 실증도시 사업에도 참여할 수 있도록 기술적 완성도를 높이는데 주력하겠다”고 말했다.

