이재명 "보수 색깔 더 많아…文정부 공정성엔 국민이 의문"(종합)

이 후보 "민주당, 진보 정당보다 중도 보수에 가까워"

[아시아경제 장세희 기자]이재명 더불어민주당 대선 후보는 "총량 전체를 따지면 진보색이 많냐 보수색이 많냐 한다면 보수의 색깔이 더 많다"고 밝혔다.

이 후보는 25일 오후 연합뉴스TV '마크맨들의 수다'에 나와 "내가 진보다, 진짜 보수를 줄인 말이다 이런 농담도 했다"며 이같이 말했다.

그는 이어 "실제 민주당은 진보정당이라 하기 어렵다"며 "최대로 쳐도 중도 좌파이고 제가 보기엔 오히려 중도 보수에 가깝다"고 밝혔다.

이 후보는 문재인 대통령에 대한 평가로는 "역대 대통령 중 본인·가족·측근 비리에 말썽 안 난 경우가 없는데 유일하게 안 난 분이 문 대통령"이라며 "나쁜 짓 안 한다, 청렴행정한다, 이거 한 것이다. 국민이 인정해주신 것"이라고 밝혔다.

다만 "공정성에 대해선 국민들이 몇 개 사건으로 약간 의문을 갖고 있는 것"이라고 말했다.

그는 자신이 친기업적인 사람이라는 점도 강조했다. 그는 "저와 직접 교류하지 않는, 자세히 모르는 분들은 반기업, 친노동, 반시장적인 생각하는 것 아니냐고 의심한다"며 "기업들의 자유로운 환경을 만들어주는 게 진짜 중요하다"고 밝혔다.

그는 또 "규제의 전환, 대대적 투자 이런 것을 통해 기업, 산업이 성장하고 일자리가 생기고 경제가 성장하는 그 길로 가고 싶다"고 설명했다.

그는 "현장 기업인들은 저를 친기업으로 생각하나 잘 모르는 분들은 오해하고 있다"며 "중소기업인들에게 인기, 표를 얻고 싶다"고 밝혔다.

