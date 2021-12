[경제전망]고공행진 소비자물가 얼마나 올랐나…산업동향·BSI도 발표

코로나19 재확산 속 소비심리 개선세 이어갈 지도 주목

[세종=아시아경제 권해영 기자] 이번주에는 국제유가 상승 등으로 고공행진을 벌이고 있는 소비자물가가 발표된다. 코로나19가 재차 확산되는 가운데 소비심리가 개선세를 이어갈지도 관건이다.

오는 31일에는 통계청이 12월 및 연간 소비자물가 동향을 발표한다. 소비자물가 상승률은 지난 10월 3.2%, 11월 3.7%까지 치솟았다. 11월에는 2011년 12월(4.2%) 이후 10년 만에 가장 높은 상승폭을 기록했다. 국제유가 상승, 개인 서비스·농·축·수산물 가격 상승 등이 반영된 결과다. 연간 물가상승률이 어느 수준에서 집계될 지에 관심이 쏠린다.

27일에는 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 대외경제 안보 전략회의가 열린다. 대외 의존도가 높아 정부가 관리를 강화하기로 한 200여개 핵심 품목 선정 결과가 확정될 것으로 보인다.

28일에는 통계청의 2020년 소상공인 실태조사와 경제총조사 잠정 결과, 30일에는 통계청의 11월 산업활동동향이 발표된다.

한국은행은 28일 소비자동향조사 결과를 내놓고, 29일에는 기업경기실사지수(BSI)를 발표한다.

새해 기준금리 인상이 예상되는 가운데 31일 이주열 한은 총재가 내놓는 신년사에 어떤 메시지가 담길지도 주목된다.

