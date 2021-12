정부, 10년간 에너지 고급인력 2만명 육성…산업재편發 노동전환 시작

2025년까지 연구·현장직 8000명 육성



"노동전환지원법 통과시 5년 단위 기본계획 수립"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 2030년까지 에너지 혁신인재 2만명을 육성키로 했다. 2050 탄소중립 정책과 친환경·디지털 산업 재편에 발맞춰 '노동 전환' 정책 속도를 본격적으로 높이기로 한 것이다. 우선 2025년까지 연구·현장 전문인력 8000명을 육성할 방침이다. 국회에서 계류 중인 노동전환지원법이 통과될 경우 5년 단위 '노동전환 기본계획'도 수립할 계획이다.

대통령직속 일자리위원회는 지난 22일 서울 중구 프레스센터에서 22차 일자리위원회를 열고 이 같은 내용의 '탄소중립 위한 에너지기술인력 양성방안 '탄소중립을 위한 에너지기술인력 양성방안' 등 4개 안건을 의결했다고 밝혔다. 일자리위는 에너지 효율 향상, 전력 계통, 신·재생에너지, 화석연료 등 에너지 산업에서 향후 10년간 연평균 756명의 석·박사급, 1279명의 학사급 기술인력이 수요보다 부족할 것으로 전망했다. 연구직, 기능직, 서비스직, 관리직 직무 수행 인력 등이 더 필요하다는 의미다.

이에 정부는 3대 전략·10대 과제로 구성된 에너지 기술인력 양성방안을 마련했다. 목표는 2030년까지 에너지 혁신인재 2만명을 배출하는 것이다. 2025년까지 연구인력 3000명, 현장 전문인력 5000명 등 8000명을 육성할 계획이다. 이를 위해 2025년까지 에너지혁신연구센터를 10개 이상 구축해 초격차 유지가 필요하거나 국산화가 시급한 신·재생에너지 분야 등의 최정상급 인재를 키울 계획이다. 현재 전북대·GIST·부산대·가천대·중앙대 5곳인 에너지융합대학원을 2025년에 15개 이상으로 늘릴 방침이다. 연간 인재양성 규모는 올해 85명에서 내년 235명, 2025년 500명 규모로 늘릴 예정이다.

국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향 조정과 디지털·저탄소 산업 재편 등을 반영한 5년 단위의 '1차 노동전환 기본계획'을 내년 하반기에 마련할 방침이다. 국회에 계류 중인 '산업구조전환에 따른 노동전환 지원에 관한 법률'(노동전환지원법)이 통과되는 즉시 5개년 계획을 수립할 예정이다. 내년 3월25일부터 시행될 '탄소중립법'과 함께 계류 중인 노동전환지원법이 처리되면 내년 하반기에 5년 단위 노동전환 기본계획을 발표하기 위해 준비 중이라는 게 정부의 설명이다. 계획이 수립되면 주기적으로 노동전환이 필요한 산업·업종 등을 파악하고 지원할 수 있게 될 것으로 정부는 전망했다. 고용부 관계자는 "현재 국회 계류중인 노동전환지원법이 통과되면 이 법에 따라 1차 노동전환 기본계획을 수립하도록 돼 있다"고 설명했다.

정부는 지난 7월22일 발표한 '산업구조변화에 대응한 공정한 노동전환 지원방안' 사업을 내년에 본격 추진하기 위해 5개 부처에 관련 예산 1조385억원을 편성했다. 석탄화력발전·내연자동차 등 당장 지원이 급한 특정 업종 종사자를 대상으로 한 직무 전환, 재취업 지원 등 단기 대책을 시행하기 위해서다. 직무 전환 대책의 일환으로 산업구조 대응 특화훈련, 장기 유급휴가훈련, 노동전환 특화 공동훈련센터, 고용안정 협약 지원금, 노사협력형 훈련 등을 내년에 신설하기로 했다.

아울러 재취업지원을 위해 산업구조 전환으로 고용조정을 해야 하는 사업주가 근로자 전직지원서비스를 제공할 경우 근로자 1인당 최장 12개월간 월 300만원의 '노동전환지원금'을 내년부터 지급하기로 했다. 지원금 지원 대상은 내년 기준 2300명이다. 아울러 산업전환 기업 노사가 고용유지·전직지원 등에 합의하면 직무전환 교육·훈련시설 임차 등 서비스와 최대 5억원 한도로 사업주 투자비의 50%를 1년간 지원해주기로 했다. 투자비 지원 대상은 내년 기준 50개사다.

이외에 정부는 내년에 1300건의 노동전환 컨설팅 지원, 산업·지역별 저탄소·디지털 충격을 전망하는 '노동전환 분석센터' 신설, 두 달에 한 번씩 고용부 주재 6개 부처로 구성된 '노동전환 지원분과' 운영 등을 하기로 했다. 내년 상반기엔 경제사회노동위원회, 탄소중립위원회 등과의 사회적 대화를 추진할 방침이다.

세종=문채석 기자