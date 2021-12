러 "극초음속 미사일 치르콘, 시험발사 또 성공"

[아시아경제 이현우 기자] 러시아가 극초음속 순항미사일 '치르콘' 시험 발사에 또다시 성공했다고 밝혔다. 우크라이나 분쟁을 두고 서방과 군사적 긴장감이 지속되는 가운데 자국 군사력을 과시하기 위한 수단으로 풀이된다.

러시아 리아노보스티 통신 등 현지언론에 따르면 24일(현지시간) 푸틴 대통령은 이날 정부 과학·교육위원회 회의에서 "오늘 아침 무렵에 극초음속 미사일 '치르콘'의 연속 발사 시험이 이루어졌다"면서 "시험이 성공적으로 오점 없이 이루어졌다"고 밝혔다.

푸틴 대통령은 "치르콘은 해상 목표물과 지상 목표물을 모두 타격할 수 있는 러시아의 최신형 미사일"이라며 "시험 성공은 우리나라에 큰 사건이며 안보와 국방력 증강을 위한 또 다른 행보"라고 강조했다. 또한 미사일 개발에 참여한 과학자와 엔지니어 등을 치하했다.

치르콘은 최대 마하 9(시속 약 1만1000km)의 속도로 날아가 지상과 해상 목표물을 타격할 수 있는 성능을 극초음속 순항미사일로 현존하는 미사일방어체계로는 방어가 거의 불가능하다고 알려진 무기다. 러시아는 2016년부터 치르콘 미사일 시험 발사에 들어가 지금까지 10여 차례시험을 진행한 것으로 파악된다. 지난달에도 두 차례나 발사 시험을 했다.

치르콘 미사일은 발사 시험이 완료되는 대로 러시아 해군 수상함과 잠수함에 실전 배치될 예정이다. 앞서 푸틴 대통령은 지난달 30일 치르콘 미사일이 내년 초에 실전 배치될 것이라고 밝힌 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr