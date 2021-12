美·英 이어 일본, 베이징동계올림픽 사실상 '외교적 보이콧'

[아시아경제 정동훈 기자] 인권문제를 이유로 미국과 영국 등이 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 선언한 가운데 일본도 사실상 이런 행렬에 동참하는 결정을 했다.

일본 정부 대변인인 마쓰노 히로카즈 관방장관은 24일 총리관저에서 열린 기자회견에서 베이징 동계올림픽·패럴림픽에 "정부 대표단 파견은 예정하고 있지 않다"고 밝혔다. 마쓰노 관방장관은 "국제사회의 불변적 가치인 자유, 기본적 인권의 존중, 법의 지배가 중국에서도 보장되는 것이 중요하다고 생각하고 있다"라면서 일본의 이런 입장을 여러 경로를 통해 중국에 직접 전한 바 있다고 설명했다. 이어 "베이징 올림픽에 관한 일본 정부의 대응은 이런 점도 종합적으로 감안해 스스로 판단한 것"이라고 덧붙였다.

참의원 의원인 하시모토 세이코 도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회 회장, 야마시타 야스히로 일본올림픽위원회(JOC) 회장, 모리 가즈유키 일본패럴림픽위원회(JPC) 회장이 베이징 올림픽과 패럴림픽에 참석할 것이라고 마쓰노 장관은 설명했다.

이에 자오리젠 중국 외교부 대변인은 24일 정례브리핑에서 "중국은 일본올림픽위원회 관련 인사와 일본 선수들이 중국에 와서 베이징동계올림픽에 참가하는 것을 환영한다"고 답했다. 이어 "중국은 '더욱 더 단결하자'는 올림픽 정신을 실천하고, 세계를 향해 간소하고, 안전하고, 멋진 올림픽을 선보일 자신이 있다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr