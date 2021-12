롯데온, 새해 맞이 '온카운트다운' 행사…최대 40% ↓

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온이 2022년 새해 카운트다운을 시작한다.

롯데온은 27일부터 다음 달 2일까지 새해 맞이 '온카운트다운' 행사를 진행한다고 26일 밝혔다. '2021년 잊지못할 추천상품' 등을 모아 최대 40% 할인 판매하고, 최대 7000원 할인 쿠폰도 제공한다. '새해 소망 이벤트'도 진행, 추첨을 통해 엘포인트 2022원을 적립해준다.

롯데온은 친구, 가족, 연인 등 선물을 주는 대상에 따라 '날 버텨준 친구들아 고마워', '영원한 내편 가족에게 사랑해요' 등으로 테마를 나눠 올해 인기를 얻었던 선물을 제안한다. 대표 상품으로 '더바디샵 리미티드 에디션 트리오 핸드크림 선물세트', '고려은단 비타민C(240정)', '센트룸 실버 멀티비타민', 'LG전자 2022 그램 노트북', '돌체구스토 네스카페 커피머신' 등이 있다.

이번 '온카운트다운' 행사에서는 '2021년 잊지못할 추천상품' 코너를 마련해 롯데온 상품기획자와 마케터가 추천하는 상품 10개를 추천 이유와 함께 선보인다. 패션 상품으로는 '타미힐피거 남녀공용 겨울 기모안감 베이직 멘투맨'을 단독으로 2만원대에 선보인다. 롯데온 직원이 할인할 때마다 직접 대량으로 구매해 온 가족이 사용한다는 '덴티스테 플러스화이트 치약'과 고객의 후기로 인증 받은 '일리 커피머신 및 캡슐' 등도 할인 판매한다.

2022년 새해를 맞아 '새해 소망 이벤트'를 진행하고, 참여자 중 100명을 추첨해 엘포인트 2022점을 적립해준다. 이벤트 페이지에 댓글로 '2022년 꼭 하고 싶은 일'을 작성해 참여할 수 있다.

롯데백화점몰에서는 다음달 2일까지 '범 내려온다' 행사를 진행한다. '새해에 이루고 싶은 다짐'을 테마로 연령에 따라 건강, 취업, 연애·결혼, 여행 등으로 나누고 새해 다짐에 필요한 아이템을 제안한다. '내 혜택 점쳐보기' 이벤트를 진행해 무작위로 구매 금액의 최대 10%를 엘포인트로 적립해주는 혜택을 제공하며 다음달 1일부터 2일까지는 선착순 1만명에게 최대 10% 할인 쿠폰을 제공한다.

