"왁스랑 노라조" 현대홈쇼핑, 쇼핑라이브 3주년 특집 방송 진행

[아시아경제 김유리 기자] 현대홈쇼핑이 자체 라이브커머스 플랫폼 '쇼핑라이브' 오픈 3주년을 기념해 '라이브 방송'과 '콘서트'를 결합한 이색 방송을 선보인다.

현대홈쇼핑은 오는 27일 오후 8시부터 90분간 현대H몰 모바일 애플리케이션(앱) 내 라이브커머스 플랫폼 '쇼핑라이브'에서 특집 방송 '왁스랑 노라조'를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번에 진행하는 특집 방송 '왁스랑 노라조'는 콘서트와 연간 인기 상품 판매를 접목한 이색 콘셉트로, 가수 '왁스'와 '노라조'가 게스트로 출연해 각각 '화장을 고치고'와 '고민은 배송만 늦출 뿐' 등 히트곡을 직접 선보일 예정이다.

이번 방송에서는 라이브커머스 전문 쇼호스트 쇼라걸, 쇼라맨이 2021년 한 해 동안 가장 많은 사랑을 받은 '2021 쇼핑라이브 히트 상품 베스트 10' 상품들도 선보인다.

대표 상품으로는 로얄알버트 100주년 기념 찻잔세트, 국가무형문화재 김기호 장인의 금박 필함, H몰의 반려용품 자체 브랜드(PB) 우리애(H) 반려동물 동결건조 트릿 등이 있다.

현대홈쇼핑 관계자는 "2018년 11월 첫선을 보인 쇼핑라이브는 3년간 누적 시청자수 5000만명을 돌파하는 등 홈쇼핑 업계 내에서 라이브커머스 트렌드를 선도하는 플랫폼으로 자리매김했다"며 "그동안 쇼핑라이브를 사랑해준 고객에게 감사의 마음을 담아 이색 라이브 방송을 기획하게 됐다"고 말했다.

