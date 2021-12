[아시아경제 황준호 기자] 휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 90 등락률 +1.13% 거래량 299,302 전일가 7,990 2021.12.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 휴니드, TICN 기반 3분기 영업익 52억원휴니드, 한화시스템과 79억원 규모 'Link-16 연동장비' 공급 계약“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 미국 보잉사와 약 1330만5188 달러(한화 157억9991만1463억원)규모 'F-15EX 항공전자 장비 공급' 판매 및 공급계약을 체결했다고 24일 공시했다. 이번 계약의 규모는 휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 90 등락률 +1.13% 거래량 299,302 전일가 7,990 2021.12.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 휴니드, TICN 기반 3분기 영업익 52억원휴니드, 한화시스템과 79억원 규모 'Link-16 연동장비' 공급 계약“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 매출액의 7.98% 수준이다.

