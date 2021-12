한국테크놀로지, 블록체인 활용 NFT·부동산 코인 신사업 결의

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,045 전일대비 5 등락률 +0.48% 거래량 705,670 전일가 1,040 2021.12.24 13:53 장중(20분지연) 관련기사 [인사] 대우조선해양건설김용빈 한국테크놀로지·대우조선해양건설 회장 “다양한 안전 프로세스 구축할 것”대우조선해양건설, 1500억 규모 LH 평택 고덕 아파트 건설 13공구 낙찰자 선정 close (대표 신용구)는 24일 서울 중구 한국테크놀로지 본사 8층에서 임시주주총회를 개최해 사업 목적 추가 및 신규 사내이사 선임 등의 안건을 의결했다고 밝혔다.

회사는 이날 신사업 진출을 위한 ▲블록체인 ▲NFT ▲부동산 시행 ▲부동산 분양 ▲메타버스 등 신규 사업 목적을 추가하고, 블록체인 전문가인 체인스트리 임장원 대표를 사내이사로 선임했다.

임장원 신임 사내이사는 2003년 서울과학고등학교를 졸업한 후 미국에서 생명공학, 컴퓨터공학을 전공했으며, 2018년 블록체인 관련 플랫폼 회사인 지비티프로토콜(GBT Protocol)을 설립해 국내 블록체인 업계 최고 전문가로 손꼽힌다.

그가 이끄는 지비티프로토콜은 세계 최초 블록체인 서바이벌 TV 프로그램 ‘블록배틀’의 최종 우승을 차지했으며 서울에서 개최된 ‘블록체인 산업 발전을 위한 IEO 글로벌 밋업’에 참가해 국내 탑 급 기술력을 인정받았다.

업계에서는 블록체인 스페셜리스트로 불리는 임장원 대표를 사내이사로 영입한 한국테크놀로지가 NFT 및 부동산 코인 사업에 대한 최고의 인적 인프라를 구축하게 된 것이란 평가를 내놓고 있다.

가상화폐 시장 조사업체 댑레이더(DappRadar)에서 조사한 글로벌 NFT 거래 현황에 따르면 2021년 3분기에는 12조6470억원 규모를 기록했으며 이는 2분기 1조5360억원 보다 8배 이상 증가한 수치다.

한국테크놀로지 관계자는 “블록체인 분야 최고 전문가를 사내이사로 선임함으로써 관련 신사업에 속도를 내게 됐다”라며 “국내 최고 전문가와 함께 전 세계적으로 붐을 일으키는 NFT와 부동산을 결합해 국내 부동산 분양 시장에 혁신을 실현 할 것”이라고 밝혔다.

한편 한국테크놀로지는 지난 13일 이사회를 열어 대체불가능한토큰(NFT)을 활용한 부동산 분양 사업 추진을 위해 싱가포르에 블록체인 전문 해외 자회사 'Virtual Estate Technology PTE. LTD.'를 설립한다고 밝힌 바 있다.

