“택시가 답이네” … 소규모 여행 트렌드 ‘영주 관광택시’ 인기몰이

운행 7개월만에 이용객 1000명 돌파, 가족단위·소규모 관광객 쏠려

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영주에서 여행사와 택시가 연계한 ‘맞춤형 소규모 여행상품’이 쏠쏠한 재미를 보고 있다. 영주의 주요 관광지를 택시로 이동하며 여행하는 이른바 영주 관광택시가 뜨고 있다.

24일 영주시에 따르면 코로나 시대에 단체 방문객보다 가족과 친구 단위 소규모 관광으로 패턴이 변화하고 있어 빠른 대응과 다양한 관광수요를 충족시켜주는 영주관광택시가 인기를 끌고 있다. 본격적으로 운행한 지 7개월 만에 이용객 1000명을 돌파했다.

영주시는 코로나19로 소규모 관광이 확산하고 KTX-이음과 관광택시를 연계한 소규모여행 상품이 출시되면서 이용객이 증가한 것으로 보고 있다.

개별 관광객 360명과 테마형 소규모 여행상품 이용객 708명 등 총 1068명이 영주관광택시를 이용했다. 유네스코 세계유산 부석사·소수서원과 무섬마을 등이 관광객의 발길을 붙잡고 있다.

영주관광택시는 이용객 중심의 맞춤형 편의 제공으로 관광객이 원하는 관광명소와 맛집 등을 찾을 수 있는 것이 장점이다. 택시 기사들의 친절한 응대도 한몫 한다. 관광택시 이용객을 대상으로 한 설문조사 결과 실제 이용자들의 만족도가 높은 것으로 알려졌다.

국내 유명 여행사와 연계한 다양한 패키지 여행상품에 영주관광택시를 이용할 수 있어 택시회사들은 안정적인 수요도 확보한다. 관광객은 코로나19로부터 더 안전하고 편리한 여행을 누릴 수 있어 코로나 틈새시장을 살린 여행 모델로 자리잡고 있다.

영주시는 영주관광택시의 활성화를 통해 다수와 접촉을 최소화하는 ‘언택트 관광’ 수요를 노린다는 전략이다.

장욱현 영주시장은 “영주관광택시는 서울·경기권, 대전, 부산 등 전국 각지에서 많은 관광객이 이용해 지역경제활성화에 큰 도움이 되고 있다”며 “포스트 코로나 시대에 맞는 다양한 관광상품을 개발해 지역경제를 살리도록 하겠다”고 말했다.

