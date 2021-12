떠날 때도 사랑을 … 경북 영양군 명퇴 공무원의 아름다운 마무리

40여년 근무한 지역에 200만원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 명예퇴임을 앞둔 공무원이 이웃에 200만원을 쾌척하고 떠난다.

경북 영양군 강상수 행정복지국장이 지난 23일 불우이웃돕기 성금 200만원을 기탁하며 ‘희망2022 나눔캠페인’에 동참했다.

강 국장은 1982년 입암면에서 처음 공직 생활을 시작해 사회개발과, 기획감사실, 총무과 등 영양군 내 여러 부서에서 39년간 근무했다.

강상수 국장은 공직생활 중 복지부서에 근무하며 영양군립전문요양원 건립에 힘쓰는 등 주민복지 업무를 이끌었다. 재무부서 실무책임자로 재직 때는 엄정하고 전문성 있는 일 처리로 주목받았다.

강 국장은 “내세울 만한 공적은 없지만 40여년간 주어진 업무에 충실하면서 많은 것을 배우고 깨닫는 시간이었다”며, “장기화하는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 군민에게 작은 보탬이 되길 바라며 퇴직 후에도 군민을 위해 봉사하겠다”고 말했다.

남상성 주민복지과장은 “어려운 이웃을 위해 적지 않은 성금을 맡겨주신 강상수 국장께 감사하며, 소외계층에게 그 따뜻한 마음을 전하겠다”고 했다.

