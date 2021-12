[아시아경제 문혜원 기자] 맘스터치는 최근 온라인 상에서 화제를 모은 새 광고 캠페인 ‘엄마를 찾아서’ 메이킹 영상을 브랜드 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 24일 밝혔다.

공개된 메이킹 영상에는 전속 모델인 송중기부터 조민수, 정웅인, 유재명, 박호산, 장영남, 엄혜란 등 명품 배우들의 카리스마 넘치는 연기는 물론, 화기애애한 현장 분위기와 NG 컷 등 본편 영상과는 또 다른 매력의 생생한 현장 비하인드 스토리가 담겼다.

이달 초 공개돼 최근 누적 130만뷰를 돌파한 엄마를 찾아서는 맘스터치가 ‘진짜 엄마의 맛을 찾기 위한 여정’이라는 콘셉트를 독특한 반전 스토리텔링과 유머러스한 화법으로 풀어내 온라인 상에서 뜨거운 화제를 모았다.

