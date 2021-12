[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆실장급

▶기획조정실장 김정희 ▶식품산업정책실장 권재한

<직무대리>

◆국장급

▶농업정책국장 최봉순 ▶유통소비정책관 주원철

