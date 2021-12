국토부, 176억 규모 자펀드 결성…중소·벤처기업 지원

2027년까지 총 3000억 펀드 조성 계획

국토교통부는 국토교통 분야 유망기술을 보유한 중소·벤처기업의 혁신 성장을 지원하기 위해 '국토교통 혁신펀드' 제2호 자펀드를 결성했다고 24일 밝혔다.

제2호 자펀드 '스마트뉴딜 혁신산업 투자조합'은 정부출자금 100억원과 민간출자금 76억원 등 총 176억원 규모로 조성됐다.

제2호 자펀드를 이끌어나갈 운용사는 '경남벤처투자·제피러스랩'이 선정됐다. 앞으로 국토교통 유망분야의 혁신을 선도할 수 있는 혁신성, 기술성을 갖춘 중소벤처기업들을 발굴해 집중 투자할 계획이다.

투자 유치를 희망하는 기업은 경남벤처투자·제피러스랩에 문의하면 된다.

지난해 9월에 결성한 제1호 자펀드 '패스파인더 국토교통혁신 투자조합'은 170억원 규모로 결정된 바 있다. 현재까지 11개 기업에 약 113억원을 투자하고 있다.

내년에도 정부출자금 200억원을 예산으로 확보해 국토교통 혁신펀드를 340억원 이상 추가 조성할 예정이다. 2027년까지 총 3000억원 규모의 펀드를 조성하는게 목표다.

김헌정 국토부 정책기획관은 "중소·벤처기업을 살리기 위해서 가장 필요한 것은 성장 회복을 위한 적절한 투자 지원"이라며 "국토교통 혁신펀드가 그동안 자금확보에 어려움을 겪어온 국토교통 신산업 중소·벤처기업들의 든든한 성장 기반이 되길 기대한다"고 말했다.

