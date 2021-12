"막장 집안싸움" vs "당대표 흔들기" 국힘, 대선 앞두고 최악 갈등

이준석, 조수진과 갈등 하루만에 전격 사퇴

[아시아경제 한승곤 기자] "대선 앞두고 이게 뭐하는 겁니까!", "누가 더 잘못했는지 봅시다."

이준석 국민의힘 대표가 연일 윤석열 대선후보에 대해 불편한 심경을 드러내고 있다. 당내 게시판에는 이 후보 사퇴와 함께 대선 후보 교체론에 대한 글까지 올라오고 있다.

당내 갈등이 격화하면서 윤 후보 지지율이 하락했다는 여론조사 결과도 나왔다. 20대와 중도층에서 이탈한 모습을 보였고, 이렇다 보니 일각에서는 국민의힘이 과연 정권교체 열망이 있는지에 대한 비판의 목소리도 커지고 있다.

이 대표는 최근 출연한 라디오에서 조수진 최고의원과의 갈등 과정에서의 윤 후보 행태를 비판하고, 소위 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)을 정면으로 겨냥해 거침없이 비난했다. 사실상 윤 후보와 '윤핵관'에 대한 작심 비판으로 풀이된다.

22일 CBS 라디오 '한판승부'에 출연한 이 대표는 자신과 조 최고의원과의 갈등을 두고 윤 후보가 '민주주의'라고 언급한 것에 대해 "굉장히 당황했다"며 "(조 의원과의 갈등)상황이 제대로 전달됐다면 이게 민주주의 영역에서 평가받을 건 아닐텐데, 이 말을 어떻게 받아들여야 할지 10초 정도 고민했다"고 토로했다.

앞서 20일 윤 후보는 강원도 철원의 공공산후조리원을 방문한 후 기자들과 만난 자리에서 이 대표와 조 최고위원이 충돌한 것과 관련해 "정치를 하다 보면 같은 당 안에서나 선거 조직 안에서나 서로 생각이 또 다를 수도 있는 것"이라며 "어떻게 군사 작전 하듯이 그렇게 일사분란하게 하겠나. 그게 바로 민주주의 아니겠나"라고 말한 바 있다.

이 대표는 또한 '울산 회동' 이후 상황에 대해서도 비판을 했다. 그는 "울산 합의에 있어 윤 후보가 선언한 것 중 하나가 '이준석이 하라면 하고 하지 말라면 안 한다'인데 선대위 자율 운영이나 전결권을 보장한다는 의미로 들었다"며 "그래서 정리가 됐구나 했는데 실제 테스트대에 오르니 (윤 후보가) 동작을 안 하고 오히려 책망을 들었다. 서운하다는 감정 섞인 표현"이라고 말했다.

특히 이 대표는 "누가 후보를 팔고 일을 벌였으면 즉각 조치는 해촉인데, 공보단장이 비둘기 역할을 한다 해도 비둘기가 메시지를 변조하면 잘라야 한다"고 언급하기도 했다.

사실상 당내 자중지란이 일어나는 가운데 국민의힘 홈페이지 '할 말 있어요' 게시판에는 이 대표에 대한 비판 의견과 윤 후보를 교체해야 한다는 글이 올라오고 있다. 한 국민의힘 지지자는 "이준석, 윤석열 모두 사퇴하라"며 분통을 터뜨렸다. 또 다른 지지자 역시 "정권 교체 생각이 있나"라며 "분탕질은 좀 정도껐 하라"고 목소리를 높였다.

그런가 하면 자신을 야권 지지자라고 밝힌 한 30대 회사원 김모씨는 "당대표 흔들기 아니냐"면서 "30대 대표를 뽑아놓고 지금 뭘 하고 있나"라고 비판했다. 다른 50대 지지자는 "최근 이 대표와 윤 후보가 여러 좋은 모습을 보이지 않았나"라면서 "윤 후보 측근들이 문제다"라고 지적했다.

이런 가운데 이 대표는 '윤핵관'을 정면으로 겨냥해, 거친 비판을 쏟아내기도 했다. 22일 같은 라디오 프로그램에서 이 대표는 "저는 오히려 후보와 저 사이에 이간질을 했다고 본 거다. 심지어 장제원 의원은 후보 뜻을 팔지 말라고 했다"며 "그럼 실제 후보가 (섭섭하다는) 말을 하긴 한 걸까라는 상황까지 간 거다"고 직격했다.

또 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서는 "(장 의원이) 임태희 총괄상황본부장이 윤 후보 사모를 험담한다고 얘기한다. 주호영 조직본부장도 여기저기 안 좋은 말이 들려온다고 한다"며 "선대위 사람들을 열거하며 질타한다. 장 의원이 '핵관'을 선언한 거다"고 주장했다.

사실상 장제원 의원을 '윤핵관'으로 지목하고 공개 비판한 데 대해 장 의원은 23일 자신의 페이스북을 통해 "대응하지 않겠다"고 밝혔다. 장 의원은 "모욕적 인신공격에 대해 왜 할 말이 없겠나"라며 "그러나, 대선을 70여 일 앞둔 엄중한 시기에 당이 진흙탕 싸움에만 빠져있는 모습을 국민들께 보여드릴 수는 없다"고 했다. 이어 "제가 해야 할 일만 성심을 다해 수행하겠다. 참고 또 참겠다"고 덧붙였다.

대선을 앞두고 당 대표가 선거대책위원회 직책에서 물러나는 사상 초유의 일 등 갈등이 일고 있는 가운데 다자대결 구도에서 이재명 더불어민주당 대선 후보가 윤 후보를 앞선다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 4개 여론조사기관이 합동 조사해 발표한 12월 넷째 주 전국지표조사(NBS) 결과, 차기 대선 후보 지지도에서 이 후보는 35%를 차지하면서 윤 후보(29%)를 6% 포인트 격차로 앞섰다.

윤 후보 부인 김건희 씨의 허위 이력 의혹, 이준석 국민의힘 대표의 상임선거대책위원장 사퇴 등이 하락에 영향을 미친 것으로 해석된다.

윤 후보의 지지율은 20대와 중도층에서 크게 이탈한 것으로 나타났다. 20대의 윤 후보 지지율은 2주 전 28%에서 18%로 10% 포인트나 급락했고, 중도층 지지율은 35%에서 23%로 떨어졌다.

반면 이 후보는 20대에서 21%를 얻으며 윤 후보를 오차범위 내에서 앞섰고, 중도층에서는 31%를 얻어 역전했다. 당선 전망을 묻는 말에서도 이 후보 41%, 윤 후보 32%로 이 후보가 윤 후보를 앞섰다.

이번 대선에 대한 인식 조사에서 국정 안정론과 정권 심판론은 42%로 동률로 조사됐다. 국정 안정론은 2주 전 조사와 42%로 같았지만 정권 심판론은 4% 포인트 하락한 수치다.

대선 후보 가족 검증에 대한 의견을 묻는 질문에는 '당연하다'는 응답이 68%, '부적절하다'는 응답이 28%로 당연히 검증해야 한다는 인식이 세 배 가까이 많은 것으로 조사됐다. 이번 조사는 지난 20일부터 22일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 이뤄졌으며 응답률은 24.3%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr