제주경찰청-자치경찰단, 도민 안전 간담회 개최

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주경찰청(청장 고기철)과 자치경찰단(단장 고창경)은 23일 제주경찰청장 집무실에서 도민안전 확보를 위해 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회는 제주자치 경찰단장을 비롯한 자치경찰사무 담당 관계자들이 참석한 가운데 협업 방안에 대해 논의했다.

간담회에서 시범운영 종료에 따른 정원이관 문제 등 해묵은 갈등은 종식하고, 제주자치경찰위원회를 중심으로 제주형자치경찰제의 발전적 방향을 모색할 시점이라는 점에 공감대도 형성했다.

또 업무중복, 책임전가 등으로 현장경찰관들이 혼란을 겪고 주민들은 불편·불안하지 않도록, 소통을 강화해 나가기로 했다.

향후 실무협의회 등을 통해 양 기관의 수행업무를 공유하고, 상호 수행 중인 자치경찰 사무·역할의 효율적인 분담방안을 마련해 업무협약을 개정하기로 했다.

고기철 제주경찰청장은 “이원화 자치경찰로 인해 치안에 공백발생해서는 안되며 자치경찰위원회를 중심으로 제주경찰청과 자치경찰단이 보다 협력을 강화함으로써 도민안전을 촘촘히 확보해나가자”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr