크리스마스를 이틀 앞둔 23일 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘서울 크리스마스 마켓’이 열렸다. 코로나19로 인해 푸드트럭 운영은 하지 않고 작가들의 수공예품 판매와 작품 전시 등 볼거리 위주로 구성됐다. 오는 31일까지 이어진다. /문호남 기자 munonam@

