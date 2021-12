경북 포항시, 사회적경제는 우리가 ‘으뜸’

2021년 경상북도 대회서 대상 차지

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 포항시 사회적기업협의회가 지난 22일 2021년 경상북도 사회적경제대회에서 대상을 거머쥐었다.

경북 사회적경제 활성화 유공자 표창은 도내 23개 시·군을 대상으로 사회적경제 분야에서 지역 내 사회적경제 활성화 실적과 사회적경제 우선 구매율 등 2020년과 2021년 두 해에 걸쳐 추진한 성과를 평가해 수여한다.

포항시는 2020년 실적 부문에서 사회적경제 시·군 평가 1위와 사회적경제 우선 구매 비율과 최다 구매액 1위를 달성했다.

포항시 사회적기업협의회는 2012년 9월 창립해 현재 경북 내 최다 사회적기업인 67개 회원으로 구성됐다.

매년 시 사회적기업 육성지원사업과 도 공모사업인 지역특화사업을 시행해 지역 내 사회적경제기업 창업 준비자 대상 컨설팅과 사회적기업에 노무·세무 교육을 진행하고 지역 사회적기업 홍보물과 책자도 만든다.

올해는 모바일 실시간 동영상 방송으로 상품을 판매하는 라이브커머스를 운영하고 소셜미디어 직접 메시지(DM)를 활용한 사회적경제제품과 관련 서비스를 홍보해 판로를 개척했다.

이강덕 시장은 “ESG 경영 등 기업의 사회적 책임과 역할이 강조되는 만큼 민간이 주도하는 사회적경제로의 전환이 필요하다”라며 “사회적기업이 일자리 창출과 지역사회 공헌 등 사회적 가치 실현에 더 앞장서주길 바라며 포항시도 함께 노력할 것”이라 말했다.

