[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 24,750 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 205,076 전일가 24,800 2021.12.23 15:08 장중(20분지연) 관련기사 기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신'현대해상, 유병자도 가입하는 '뉴라이프케어보험''내년 과제 산적' 보험사들 조직개편 박차 close 은 조용일 대표가 자사주 4000주를 매입했다고 23일 공시했다. 조 대표 보유주식은 8280주로 늘어났다.

