기아 EV6, 사전예약 3만대 돌풍…제로백 3.5초 섬광 빛난다

[아시아경제 이창환 기자] 기아는 지난 8월 첫 전용전기차인 ‘EV6’를 출시했다.

EV6는 사전예약 첫날 기록이 기아 승용 및 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델을 통틀어 역대 최대인 2만1016대를 찍었다. 사전예약 기간 동안 총 3만대가 넘는 예약대수를 기록할 만큼 인기를 끌었다.

EV6는 국내 최초 제로백(시속 0㎞에서 100㎞까지 도달하는 시간) 3.5초(GT 모델 기준)인 주행성능, 친환경 소재, 800V 초고속 충전이 가능한 멀티 충전 시스템, 이동하는 에너지 저장장치(ESS)인 V2L(Vehicle To Load) 등이 가장 큰 특징이다.

특히 EV6 롱 레인지(항속형) 모델에는 77.4㎾h 배터리가 장착돼 1회 충전 시 최대 주행거리가 475km(2WD, 19인치 휠, 빌트인 캠 미적용 기준)에 달한다. 스탠더드(기본형) 모델의 경우 58.0㎾h 배터리가 장착돼 370㎞(2WD 기준)의 최대 주행거리를 인증받았다.

EV6 모델별 선택 비중을 보면 사전계약 고객 70%가 롱 레인지를 택했다고 기아는 설명했다. 롱 레인지 모델에 이어 GT-라인 선택 비율이 24%를 차지했는데 이는 디자인 차별화 수요와 다이내믹 스타일링에 대한 고객 만족도가 동시에 반영된 것으로 풀이된다.

