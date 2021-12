진화하는 LG 프라엘, '홈 뷰티'서 '의료기기'까지 확대

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 8,000 등락률 +6.18% 거래량 2,158,883 전일가 129,500 2021.12.23 13:28 장중(20분지연) 관련기사 조주완 LG전자 사장 "F·U·N 고객경험 제공이 진정한 혁신"'외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등'"벽걸이·스탠드 고정관념 깬다"…라이프스타일TV 띄우는 삼성·LG close 는 지난 2017년 ‘LG 프라엘(Pra.L)’을 선보이며 프리미엄 홈 뷰티시장에 본격 진출했다. 이후 가정용 뷰티기기에서 의료기기까지 폭넓은 제품군을 선보이며 시장을 확대하고 있다.

시장조사업체 클라인앤컴퍼니에 따르면 2018년 국내 뷰티기기 시장은 전년 대비 61%가량 급성장했다. 이전까지 연평균 성장률이 13~17%였던 점을 감안하면 LG 프라엘 론칭 이후 시장이 폭발적으로 성장했으며 LG전자가 관련 시장 성장을 주도한 것으로 해석된다. LG경제연구원 분석을 보면 2013년 800억원 규모였던 국내 뷰티기기 시장은 2018년 5000억원 규모로 성장했으며 내년에는 1조6000억원까지 이를 것으로 전망된다.

LG전자는 이 같은 프리미엄 홈 뷰티기기 시장 성장성을 감안해 ▲아이케어(눈가 피부 집중관리) ▲바디스파, 워시팝(초음파클렌저) ▲인텐시브 멀티케어(복합피부 탄력관리)제품과 ▲메디헤어(탈모 치료용 의료기기) 등 가정용 의료기기까지 라인업을 늘렸다.

헬멧 형태의 탈모 치료용 의료기기로 국내외에서 큰 관심을 끌고 있는 메디헤어는 복합 빛 에너지를 활용해 모낭 세포 대사를 활성화하는 ‘저출력 레이저 치료’ 방식을 활용한다.

LG프라엘 아이케어는 눈 주변을 집중 관리해 주는 뷰티기기다. LG 프라엘 바디스파와 워시팝은 특허 받은 초음파 진동과 브러시 미세 진동으로 피부 자극은 줄이고 세정력은 높인 제품이다. LG 프라엘 인텐시브 멀티케어는 피부 탄력과 진정은 물론 화장품의 다양한 영양 성분 흡수를 높여주는 복합 탄력 관리기기다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr