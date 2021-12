홍남기 "내년 3월, 1세대 1주택자 보유세 완화 방안 발표"

상속주택·종중 보유 주택 등 세부담 경감 방안, 내년 1월 초 발표

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "내년 3월 1세대 1주택자의 보유세 부담 완화를 위한 구체적인 추진 방안을 발표할 예정"이라고 23일 밝혔다.

홍 부총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "1세대 1주택자의 세 부담 완화를 위해 현행 150%인 세 부담 상한을 조정하는 것, 내년 종합부동산세 과세표준을 산정할 때 올해 공시가격을 활용하는 것, 고령자 종부세 납부 유예 제도를 도입하는 것 등 다양한 대안별 부담 경감 수준과 효과 등을 충분히 검토해 보완책을 발표하겠다"고 말했다.

아울러 상속 주택이나, 전통 보전 고택 등 부득이한 경우에 대해서도 세부담을 낮춰주는 방안을 마련하고 있다고 밝혔다.

그는 "구체적인 내용은 내년 1월 초 발표할 예정인 세법개정 안 후속 시행령 개정에 포함해 발표할 계획"이라며 "올해 많은 지적을 받았던 세수 추계 오차 문제에 대해서는 향후 추계 정확성을 높이기 위한 노력도 함께 기울여야 할 것"이라고 당부했다.

