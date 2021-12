광주경찰청, 연말 맞아 탈북민 가정 위문금 지원

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주경찰청 안보자문협의회는 23일 연말을 맞아 사회·경제적으로 어려움을 겪고 있는

탈북민 위기가정을 선정하여 위문금을 지원했다.

김영근 회장을 비롯한 회원 20명은 광주경찰청의 협조를 받아 탈북민 위기가정 총 30가정을 선정하여 가구당 50만원씩 총 1500만원을 지원했다.

광주경찰청 안보자문협의회은 지난 설날에도 코로나19와 정신적·경제적으로 생계가 어려운 탈북민 총 20가정을 선정, 가구당 50만원씩 총 1000만원을 지원하기도 했다.

이번 지원을 받게 된 탈북민 A씨(45)는 “사회·경제적으로 힘들게 정착하여 생활하고 있는데 이렇게 많은 관심과 지원으로 지역사회에 정착하는데 큰 도움이 될 것 같다”고 고마움을 전했다.

김준철 광주경찰청장은 “코로나19로 힘든시기에 연말을 맞아 우리 지역사회에서 힘들게 생활하고 있는 탈북민들에게 시의적절한 지원을 해준 안보자문협의회의 활동에 감사함을 전하면서, 앞으로도 광주경찰은 사회적 약자와 어려운 이웃이 소외되지 않도록 세심하고 정성을 다하는 활동으로 따뜻하고 공감받는 경찰상을 전개해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr