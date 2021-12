집 안산다던 머스크, 몰래 최고급 주택 물색 중?

[아시아경제 권재희 기자] 텍사스주 오스틴으로 이주한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 호화 주택에 머무르면서 때아닌 논란의 중심에 서게 됐다. 지난해 재산논란이 불거지면서 머스크는 자신이 소유한 고가 저택을 모두 처분한데다, 집을 소유하지 않겠다고 선언한 바 있기 때문이다.

22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 그의 억만장자 친구 켄 하워리가 소유한 오스틴의 호화 저택에서 1여년 가까이 거주하고 있는 것으로 파악됐다.

앞서 머스크는 지난 6월 트위터를 통해 자신이 설립한 우주탐사기업 스페이스X의 보카치카 발사장 인근 5만달러(약 5960만원)짜리 집에서 거주하고 있다고 밝힌 바 있다.

켄 하워리는 페이팔의 공동창업주 중 한 명으로, 머스크와는 수십 년간 알고지낸 친구사이다. 하워리 소유의 약 8000평방피트(약 740㎡) 규모의 이 저택은 지난 2018년 1200만 달러(약 143억원) 이상에 팔리며 당시 오스틴에서 가장 비싼 집으로 이름을 알렸다.

하워리는 세계 여행 중으로 장기간 자택을 비우게 되자 머스크에게 집을 빌려준 것으로 추정된다. 다만 머스크가 그에게 임차료를 내고 있는지는 확인되지 않았다.

뿐만 아니라 머스크는 집을 소유하지 않겠다고 선언했는데, 이와 달리 비밀리에 최고급 주택을 구입하기 위해 물색 중인 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 현재 머스크는 오스틴에서 주택을 구매하기 위해 부동산 중개업체들과 접촉 중이다. 머스크는 여러 후보지를 직접 둘러봤으며, 그가 가장 관심을 나타낸 저택은 보석 디자이너 켄드라 스콧의 저택이라고 소식통을 인용해 보도했다.

WSJ은 "머스크의 최우선 고려사항은 프라이버시"라며 "앞서 집을 소유하지 않겠다고 선언한 것과는 반대되는 행보"라고 지적했다.

한편 머스크는 지난해 재산 논란이 불거지면서 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 인근 부촌 벨에어에 있는 주택 3채를 매각한 바 있다. 이어 샌프란시스코 인근에 있던 1채도 모두 팔았다.

