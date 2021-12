[아시아경제 공병선 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 20,350 전일대비 150 등락률 +0.74% 거래량 159,452 전일가 20,200 2021.12.23 10:33 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 코레일과 1338억 규모 전동차 납품 계약 체결현대로템, 1338억 규모 코레일 전동차 납품 계약 체결현대로템, 6.25 참전용사에 생필품 등 '희망박스' 전달 close 은 한국철도공사가 공고한 준고속열차 EMU-260 납품사업의 낙찰자로 선정됐다고 23일 공시했다.

현대로템의 투찰금액은 3864억원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr