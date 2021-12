SK바이오팜, 뇌전증 신약 '세노바메이트' 북미 시장 확대

[아시아경제 공병선 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 97,900 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 48,394 전일가 98,000 2021.12.23 10:26 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 288억 규모 의약품 공급계약 체결최태원 "아들에게 경영 강요 않을것…이사회 동의도 필요"SK바이오팜, 세노바메이트 미국 판매 위한 공급 계약 close 은 뇌전증 신약 '세노바메이트'의 캐나다 지역 상업화를 위해 Endo Ventures와 계약을 체결했다고 23일 공시했다.

총 기술수출금액은 433억원이며 계약 기간은 최초 판매일로부터 12년이다. 양사 합의 시 계약 기간은 3년씩 연장할 수 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr