'2021 중소기업 규제혁신 대상'…유공자에 '망치트로피' 수여

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업 옴부즈만은 IBK기업은행과 공동으로 23일 서울 여의도 63빌딩 그랜드볼룸홀에서 '2021 대한민국 중소기업 규제혁신 대상'을 개최했다.

이번 행사는 올해 규제혁신에 앞장선 유공자 등의 성과를 격려하기 위해 마련됐다. 규제혁신과 적극행정을 펼친 우수 공무원, 공공기관·단체 관계자 47명, 사회공헌·기술혁신 등에 앞장선 중소기업인 20명 포함 총 67명이 수상의 영예를 얻었다.

이날 행사에는 김부겸 국무총리가 참석해 축사와 규제혁신 유공자들에게 대통령 표창 등을 전수했다. 박주봉 옴부즈만은 장관표창과 함께 '망치 트로피'를 수여했는데, 이는 망치로 기업 성장을 가로막는 규제를 부숴나가겠다는 규제혁신에 대한 강한 의지를 담고 있다.

주요 수상자를 보면, 강남구 한국중부발전 차장은 사내 중소기업 규제애로 해소 전담창구인 기업성장응답센터 운영규정을 제정하고 기업간담회를 통해 기업 고충을 발굴·해소하는 노력을 인정받아 대통령 표창을 받았다.

김선우 과학기술정책연구원 단장은 기술기반 창업연구를 통해 우리나라 창업대중화 시대를 여는 제도적 기반을 마련한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 받았다. 김 단장이 제안한 대학별 창업펀드 조성, 창업 실적 및 조사 공표제 등은 현재 제도화되어 운영되고 있다.

자동차 조향장치 제조업체인 태림산업의 오승한 대표는 2011년부터 지역 내 특성화 고등학교와 산학협력을 체결해 매년 5명 이상의 학생을 채용하고, 자사 스마트공장 사례를 지역 내 중소기업 및 학교·단체에게 개방해 활용토록 하는 등 지역발전을 위한 다양한 노력을 인정받아 기획재정부 장관 표창을 받았다.

양승찬 스타스테크 대표는 해양 폐기물인 불가사리를 이용한 친환경 제설제를 제조하여 업계 선두로 자리매김 하고, 지속적인 기술개발로 새로운 상품을 시장에 내놓는 등 혁신기업으로 평가받아 중소벤처기업부 장관표창을 받았다.

김 총리는 "정부가 적극행정을 통해 불합리한 규제들을 선제적으로 발견해서 중소기업들이 마음껏 실력을 발휘할 수 있는 터전을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

박 옴부즈만은 "코로나19로 경영환경이 어렵지만 중소기업과 소상공인들이 활기를 되찾고 재도약할 수 있도록 규제 개선과 적극행정에 매진하겠다"고 밝혔다.

